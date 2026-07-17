Алёна Аршинова предложила запустить в регионе проект «Здоровье Верхневолжья»

Жители Тверской области смогут бесплатно проверить здоровье на мобильных медицинских постах и в выездных клиниках. Фото: max.ru/arshinova_alena.

На двусторонней встрече с главой Тверской области Виталием Королёвым депутат Государственной Думы Алёна Аршинова презентовала новую концепцию медицинского сопровождения населения. Проект «Здоровье Верхневолжья» получил одобрение региональных властей и включает два регламентированных направления.

Региональная программа «Поезд здоровья» предусматривает выезды в округа четырех мобильных комплексов с бригадой из 10–12 специалистов (в их числе терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, онколог, уролог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог и врач УЗИ) для проведения осмотров на базе амбулаторий и ЦРБ по утвержденному графику.

Муниципальное направление включает открытие в Твери по выходным временных «Пунктов здоровья» в местах массового скопления людей для экспресс-диагностики уровня сахара, холестерина, прохождения ЭКГ, флюорографии, маммографии и консультаций. Первый такой пункт запускается в ближайшие выходные на базе городской клинической больницы № 6 благодаря содействию главного врача Натальи Соколовой.