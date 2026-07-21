Виталий Королев: От слов к делу. Персональный контроль и мастер-планы определят будущее малых городов Тверской области

Виталий Королев во время поездки в Бежецкий округ. Фото: ПТО.

«Малым городам - больше будущее» - так глава региона Виталий Королев, выступая в Законодательном Собрании с отчётом о деятельности правительства Тверской области, определил одно из ключевых направлений развития. Этот курс предполагает комплексную экономическую, социальную и инфраструктурную эволюцию территорий, из которых соткан наш регион.

Говоря о тверском селе и малых городах, Виталий Королев справедливо заметил, что люди там живут порой очень скромно и, безусловно, заслужили особую заботу и внимание к себе. Глава региона подчеркнул: достойная жизнь складывается из базовых норм. А задача власти - обеспечить данный стандарт. Это стабильно работающий транспорт, доступная медицина, наличие рабочих мест, благоустройство, досуг и культурное развитие (в этой части в качестве шага к созданию новых центров притяжения был анонсирован проект «Мой Дом культуры», направленный на развитие социальной инфраструктуры).

Для реализации поставленных задач было принято важное управленческое решение. За каждым малым городом и муниципалитетом будет закреплён персональный куратор из числа членов регионального правительства. Каждый представитель областной команды получит свою подшефную территорию и будет лично отчитываться о её развитии. Такой подход заставит работать принцип «от слов к делу», переводя поддержку малых городов в зону личной ответственности.

В основе стратегии развития - большая работа по формированию мастер-планов малых городов. Их главная задача - выявить уникальные сильные стороны каждого муниципалитета и определить самые эффективные сценарии его будущего. При разработке планов учитываются чаяния населения и обязательно исторический контекст, то есть для каждого малого города создаётся свой план развития, опирающийся на конкретные экономические, географические и исторические особенности территории.

МНЕНИЕ

С просьбой прокомментировать озвученную Виталием Королевым стратегию мы обратились к руководителю одной из территорий - главе Бежецкого округа Тверской области Игорю Павлову. Именно его мнение заинтересовало не случайно, ведь Бежецк стал первым городом в регионе, для которого был разработан мастер-план.

- Мы с большим воодушевлением восприняли слова Виталия Королева о стратегическом курсе на развитие малых городов. Формулировка «Малым городам - большое будущее» точно отражает те возможности, которые сегодня открываются перед такими территориями, как наш Бежецк, - сообщил Игорь Павлов. - Быть первым городом в Тверской области, для которого был разработан комплексный мастер-план развития, это не только большая честь, но и огромная ответственность. Этот документ стал для нас настоящей дорожной картой. Он позволил системно взглянуть на наши сильные стороны, определить точки роста и выстроить работу так, чтобы каждый шаг вёл к реальному улучшению качества жизни бежечан. Мы видим, что курс правительства региона подкрепляется конкретными делами. Ежегодно при областной поддержке мы реализуем значимые проекты. Завершена реконструкция площади Советской в рамках проекта «Бежецкая ярмарка», который сделает её новым центром притяжения. Реализован масштабный ремонт в гимназии № 1, где созданы современные условия для наших детей. На базе центральной библиотеки им. В.Я. Шишкова создана современная модельная библиотека - новое интеллектуальное и культурное пространство для всех поколений горожан. Уверен, что наша совместная работа по реализации мастер-плана позволит не просто сохранить уникальную историю и культуру Бежецкой земли, но и придать мощный импульс её экономическому и социальному развитию, обеспечив нашим жителям достойное и комфортное будущее.