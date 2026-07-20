Завораживает... Фото: Владимир ПОРТУАРОВ

В ночь на 19 июля на Тверь опустилось невесомое покрывало, сотканное из мириад тончайших серебряных нитей. Именно такую ассоциацию рождает удивительное природное явление - серебристые облака.

Их удалось запечатлеть жителю нашего региона, фотографу Владимиру Портуарову, который и поделился необычайно красивыми снимками с редакцией "КП"-Тверь".

Удивительная красота. Фото: Владимир ПОРТУАРОВ

- Сегодня ночью удалось наконец поснимать серебристые облака в Твери. Ракурсы были удачные, с набережной. Сессию назвал "Серебро ночной Твери", - рассказал Владимир.

Серебристые облака удивительны не только своим волшебным видом, но и тем, что это самые высокие облака на нашей планете. Только представьте: они формируются практически на границе космоса, в пространстве, где царит почти абсолютная пустота, а температура достигает -100 градусов Цельсия! Это пространство соприкосновения мезосферы и мезопаузы, где-то около 80 километров над поверхностью Земли ("обычные" же облака формируются на высоте в 2-10 километров). Именно поэтому серебристые облака так сияют, отражая лучи Солнца...

Удивительная красота. Фото: Владимир ПОРТУАРОВ

Напомним, ранее фотохудожнику повезло снять серебристые облака в небе над Конаковским округом.

Серебристые облака над строящимся речным вокзалом. Фото: Владимир ПОРТУАРОВ