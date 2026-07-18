Опубликованы детальные снимки серебристых облаков в Тверской области. Фото: Владимир Портуаров.

В Тверской области в ночь с 17 на 18 июля в небе над Конаковским округом были серебристые облака. Снимками красивого природного явления с изданием «КП-Тверь» поделился фотограф-натуралист Владимир Портуаров из Тверского региона.

«Серебро по-над Волгой» – так назвал серию снимков автор. Фотографии были сделаны в посёлке Городня, а сами облака сняты над Волгой.

«Серебро по-над Волгой» – так назвал серию снимков автор. Фото: Владимир Портуаров.

«Наконец-то снова удалось подробно запечатлеть структуру серебристых облаков при помощи телеобъектива "Canon 75-300USM"», – отметил Владимир Портуаров.

Серебристые облака находятся в мезосфере, на высоте около 80 километров и рассеивают солнечный свет в сумерках. В Тверской области это явление традиционно можно наблюдать до конца августа по вечерам, с 23:00 до 01:00, когда солнце опускается под горизонт на 6-12 градусов.

Ранее «КП-Тверь» публиковала подробный материал о физической природе и загадках формирования мезосферных облаков. В этом сезоне первый раз Владимиру Портуарову удалось запечатлеть это природное явление неделю назад.