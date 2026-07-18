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НовостиПроисшествия18 июля 2026 5:12

Ночью над Тверской областью средства ПВО уничтожили БПЛА

Ночью над Тверским регионом сбили БПЛА
Семён ЛЕГКОВ
Ночью над Тверской областью средства ПВО уничтожили БПЛА.

Ночью над Тверской областью средства ПВО уничтожили БПЛА.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области в ночь с 17 на 18 июля дежурные средства ПВО уничтожили в небе несколько БПЛА. Об этом сообщили в канале MAX Минобороны РФ.

Всего над 20 субъектами России, а также над акваториями двух морей сбили 379 вражеских дронов. Точное количество беспилотных летательных аппаратов, которые нейтрализовали над Тверской областью, не указали.

Напомним, в Тверской области запрещены публикация и распространение информации о БПЛА. Также в регионе нельзя использовать беспилотные летательные аппараты независимо от их массы.

Ранее жителям Тверской области рассказали, как нужно себя вести, увидев в небе беспилотный объект. Кроме того жителей Верхневолжья предупредили об ответственности за съёмку беспилотников.