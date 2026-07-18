Ночью над Тверской областью средства ПВО уничтожили БПЛА. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области в ночь с 17 на 18 июля дежурные средства ПВО уничтожили в небе несколько БПЛА. Об этом сообщили в канале MAX Минобороны РФ.

Всего над 20 субъектами России, а также над акваториями двух морей сбили 379 вражеских дронов. Точное количество беспилотных летательных аппаратов, которые нейтрализовали над Тверской областью, не указали.

Напомним, в Тверской области запрещены публикация и распространение информации о БПЛА. Также в регионе нельзя использовать беспилотные летательные аппараты независимо от их массы.

Ранее жителям Тверской области рассказали, как нужно себя вести, увидев в небе беспилотный объект. Кроме того жителей Верхневолжья предупредили об ответственности за съёмку беспилотников.