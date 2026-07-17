Власти продлили запрет на использование беспилотников. Фото: ПТО.

Жителям Тверской области напоминают о правилах общественной безопасности и ответственности за распространение информации о БПЛА, системах ПВО и РЭБ. В регионе с 2025 года запрещено публиковать фото и видео полетов, падений или последствий утилизации дронов, а также сведения о расположении военных объектов Минобороны РФ. За нарушение предусмотрена ответственность по статье 20.61 КоАП РФ.

Отправка фотографий беспилотников в домовые чаты может расцениваться как государственная измена Видео: ПТО.

Жителей призывают игнорировать любые просьбы прислать кадры с места событий в домовых чатах или мессенджерах, даже если собеседник представился соседом, поскольку официальные экстренные службы никогда не запрашивают такие данные в сообщениях. Передача информации, используемой против безопасности страны, грозит уголовным делом о госизмене по статье 275 УК РФ с пожизненным сроком.

Кроме того, в Тверской области до 1 октября продлен действующий с 2023 года запрет на использование беспилотных воздушных судов. При обнаружении летящего аппарата жителей просят незамедлительно сообщать по номеру 112, в дежурные службы УМВД по телефону 102 или УФСБ России по Тверской области по номеру 8 (4822) 32-13-61.