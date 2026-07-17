Эксперты подтвердили высокую токсичность сброшенных под Тверью химикатов

Специалисты выявили высокую концентрацию фосфатов и фенолов в пробах отходов. Фото: tverigrad.ru.

Жители поселка Кулицкая самостоятельно отобрали пробы субстанции, обнаруженной на местной ферме, и направили их в Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. Напомним, ранее люди забили тревогу из-за невыносимого запаха, который портил им жизнь с конца мая.

По результатам исследований в отходах выявлено высокое содержание фосфатов, хлоридов, сульфатов, фенолов и поверхностно-активных веществ при отсутствии тяжелых металлов. Анализ подтвердил, что вещество является высокотоксичным и представляет прямую угрозу для живых организмов.

Как сообщает портал tverigrad.ru, арендатор территории свозил эти химикаты на окраину поселка. Похожая субстанция ранее была найдена в ручье возле лесной дороги в районе деревни Калиново вблизи Старицкого шоссе. По факту сброса неизвестного химиката региональное управление Следственного комитета РФ сейчас проводит доследственную проверку.