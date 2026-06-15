Жители Кулицкой забили тревогу из-за сброса опасных отходов

Рядом с местом сброса вязкой субстанции обнаружены мешки от промышленных химических реагентов. Фото: Tverigrad.ru.

Жители поселка Кулицкая в Калининском округе обратились в экстренные службы из-за невыносимого запаха, который распространяется по всей округе с конца мая. Источник смрада был обнаружен на территории старой фермы: там нашли яму с вязким веществом неизвестного происхождения.

Как сообщает tverigrad.ru, рядом с местом сброса лежат мешки от флокулянта WellFloc — химиката, который используется для очистки промышленных сточных вод. Сельчане опасаются, что опасное содержимое ямы может попасть в реку Тверцу.

Староста поселка Матвей Куреев заявил, что активисты уже привлекли внимание к проблеме, так как дышать в населенном пункте стало невозможно. Точный состав вещества пока не установлен, продолжаются проверки.