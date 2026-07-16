Владимир Васильев проинспектировал ряд объектов в Твери

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Депутат Государственной Думы, руководитель фракции Владимир Васильев работает в Тверской области. Он посетил областную клиническую больницу, детский сад №125 и проинспектировал ремонт придомовой территории, где в том числе обустроили спортивную площадку.

Парламентарий отметил изменения в обществе, которое сегодня становится сплоченнее и добрее друг к другу. Например, ветеранские организации, которым волонтеры во время масштабного снегопада в феврале помогали очистить подъездные пути к их центрам, сегодня присоединились к парламентскому контролю.

«Председатель совета ветеранов побывал Осташковском колледже, над которым мы взяли шефство, поскольку там будут готовить специалистов в рамках нового образовательного эксперимента. Экономике нужны сильные кадры. Сегодня в колледже идет ремонт, и за его ходом следят представители местной ветеранской организации. По информации председателя, там все будет сделано качественно и в срок», – рассказал Васильев.

Работы ведутся также и в дошкольном учреждении №125 в Твери, где обучаются 170 детей. Там приводят в порядок внутренние помещения, ремонтируют фасад, а также детскую площадку, проводят работы по озеленению.

«И самое ценное - это делают люди, которые не имеют никакого отношения к детскому саду, просто неравнодушные люди. Они делают по методу всенародной стройки: кто чем может, тем и помогает. Это очень хороший процесс. Общество меняется, это влияние специальной военной операции. Мы сплачиваемся и становимся народом», – подчеркнул глава думской фракции.

На контроле находится и ремонт учебных классов в Тверском государственном университете.

Кроме того, благодаря проекту «Ямам нет», инициатором которого выступил Васильев, во дворе одного из домов Твери привели в порядок дорожное покрытие. Там же обустроили современную площадку для занятий спортом. Напомним, что проект «Ямам нет» стартовал в 2012 году. Объединившись с мотоклубами, председателями ТСЖ, неравнодушными жителями, удалось за 14 лет заделать более 5 тысяч ям.

В рамках визита в Тверскую область Васильев встретился с сотрудниками Областной клинической больницы. Самым острым вопросом остается кадровый дефицит. Госдума приняла ряд законопроектов, обеспечивающих, в том числе по целевому набору пополнение штата. В частности, в прошлом году в Тверскую областную клиническую больницу по целевому набору пришло 36 молодых врачей.