Депутаты Заксобрания Тверской области выразили готовность работать в команде с главой региона

Виталий Королев представил депутатам Заксобрания отчёт о работе областного правительства. Фото: ПТО.

16 июля глава Тверской области Виталий Королев в Законодательном Собрании региона представил отчет о деятельности областного правительства в 2025 году. Руководитель региона обозначил приоритеты развития на 2026-й и последующие годы, рассказал о планируемых программах и проектах, ориентированных в первую очередь на жителей.

Нацеленность Виталия Королева решать важные для людей вопросы подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», член депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Тверской области Сергей Аксёнов:

«Содержательное выступление главы региона. Видно, что Виталий Королев энергичен, заряжен на конкретный результат, понимает важность диалога как с депутатами, так и с людьми. Ориентируется на запросы граждан, экспертно и глубоко в материале, приводит личные примеры из общения с жителями, – отметил Сергей Аксёнов. – Глава области объехал много муниципалитетов и не останавливается на достигнутом. Готов работать в команде по подготовке итоговой программы действий – это реальный инструмент улучшения жизни наших граждан».

Представитель депутатской фракции «Единая Россия» в Заксобрании Артур Бабушкин назвал важным, что глава региона нацелен выполнять намеченные задачи во взаимодействии с депутатским корпусом:

«Я считаю это главным посылом всем нам, – подчеркнул парламентарий. – На ближайшую перспективу во главу угла руководитель Верхневолжья поставил вопросы здравоохранения, социальной поддержки граждан. Это прежде всего семьи с детьми, в том числе многодетные, участники специальной военной операции и их семьи. Никогда еще в истории региона не действовало столько направлений помощи семьей и тех, кто защищает нашу Родину. Они сейчас очень существенны. Мы, депутатский корпус, я, как председатель постоянного комитета по социальной политике, готовы решать актуальные для жителей вопросы вместе с руководителем и его командой».

Председатель постоянного комитета Заксобрания по аграрной политике и природопользованию, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Кушнарев обратил внимание прежде всего на установки, связанные с развитием АПК и сельских территорий:

«Отчет глубокий, аналитический и, что особенно важно, ориентирован на перспективу, – отметил Александр Кушнарев. – Цифры в АПК говорят сами за себя: валовое производство сельхозпродукции в 2025 году достигло 87,5 млрд рублей, показав рост по сравнению с прошлым годом. Объем государственной поддержки отрасли составил 4 млрд 475 млн рублей – это существенный показатель и позитивная динамика. Главное, что выделил для себя – это видение перспектив. Несмотря на то, что Виталий Геннадьевич Королев работает в должности с ноября 2025 года, он уже глубоко погружен в проблематику региона. Его стремление к качественным изменениям в экономике и социальной сфере подкреплено убедительными аргументами. Впереди у Правительства области большая работа, требующая слаженного взаимодействия с законодательной властью и всеми государственными структурами региона. Уверен, мы справимся».