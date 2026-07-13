Сад Тверского императорского дворца закрыли из-за последствий урагана

Сильный ветер повалил несколько деревьев и повредил ограждение в саду. Фото: vk.com/Тверская областная картинная галерея.

В Тверской областной картинной галерее сообщили о временном закрытии сада Тверского императорского дворца. Такое решение принято из-за последствий шторма, прошедшего в городе в минувшие выходные.

Сильный порывистый ветер вырвал с корнем несколько деревьев и повредил ограждение территории. На некоторых аллеях сада лежат поваленные ветви, ливневые дожди размыли отдельные дорожки, а также пострадали некоторые цветники.

Специалисты галереи ведут восстановительные работы с выходных, чтобы обеспечить безопасность гостей. Сад будет недоступен для посещения до окончания всех уборочных и ремонтных мероприятий, о дате открытия сообщат дополнительно.