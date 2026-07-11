Горожан просят соблюдать меры предосторожности на улицах. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Тверская область оказалась под влиянием циклона «Бернадетт», который 11 июля 2026 года принес ливни, грозы и сильный ветер. В областном центре повалены десятки деревьев. На улицах Горького, Благоева (около пляжа), Шмидта и Петербургском шоссе стволы заблокировали проезжие части и набережную, оборвав электропровода.

Упавшие деревья заблокировали выезды из дворов и проезжие части на улицах. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

На городском пляже наломало веток, а в сквере у Речного вокзала вырвало деревья и разбило парковые скамейки. Также очевидцы сообщают, что в центре Твери порывами ветра полностью разрушен остановочный павильон «Библиотека имени Герцена».

Циклон основательно наломал дров. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

На Мигаловской набережной зафиксированы повреждения припаркованных машин и выбитые стекла в жилых домах. Около бассейна «Радуга» из-за подтопления улиц глохли легковые автомобили, а автобусы «Транспорта Верхневолжья» оказались наполовину в воде. По предварительной информации оперативных служб, пострадавших нет. Коммунальщики приступили к расчистке завалов. Жителей призывают соблюдать осторожность.