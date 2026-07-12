Виталий Королев: в работу введены 136 воздушных линий электропередачи

В 900 населённых пунктов электричество уже вернулось Фото: Павел МАКАРОВ.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в обесточенных из-за урагана населённых пунктах Тверской области. За сутки электричество вернули в 900 сёл и деревень, сообщил руководитель Тверской области Виталий Королёв.

«Продолжаем восстанавливать электроснабжение районов области. Организована работа 200 бригад специалистов ПАО «Россети» и АО «Тверьгорэлектро». Работы ведутся в круглосуточном режиме, невзирая на сложные погодные условия. За прошедшие сутки благодаря непрерывным работам восстановлено электроснабжение более 900 населённых пунктов, введены в работу 136 воздушных линий электропередачи. Самая сложная обстановка в сейчас в Калининском, Вышневолоцком, Удомельском, Фировском, Спировском, Осташковском, Лихославльском, Конаковском округах. Специалисты работают и дойдут до каждого потребителя, мобилизовано достаточное для этого количество сил и средств», - написал глава региона в своём канале в MAX.

При этом непогода в Тверской области сохраняется. Гроза и ливни задержатся у нас в течение всего воскресенья.