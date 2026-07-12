Непогода в Тверской области сохраняется

Гроза над Тверью Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области Главным управлением МЧС по Тверской области вновь выпущено экстренное предупреждение.

12 июля в течении всего дня на территории Тверской области сохранятся дожди, местами сильные, ливни, гроза, днем местами град. Кратковременное усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-20 м/с.

Гидрометцентр России установил в регионе «жёлтый» уровень погодной опасности. То есть, погода потенциально опасна.

«12 июля в Смоленской, Тверской, Владимирской, Рязанской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. 12-13 июля в Московской области сильный дождь, гроза», сообщает Гидрометцентр России.