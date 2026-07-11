Виталий Королев заявил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Твери

Борьба с огнем, в которой принимали участие спасатели МЧС и региональные ведомства, продолжалась двое суток. Фото: ПТО.

В Твери полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки беспилотника 9 июля. Глава региона Виталий Королев на своем канале в MAX сообщил, что тушение велось двое суток. К ликвидации привлекались подразделения МЧС Тверской области, специалисты региональных министерств промышленности, ЖКХ и Водоканала.

"Этот результат – наш общий: в помощь нашим доблестным огнеборцам МЧС по моему поручению были мобилизованы значительные региональные силы. Сотрудники наших министерств промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, Водоканала вместе с пожарными день и ночь боролись с огнём за ограничение ущерба", - сказал Королев.

Он подчеркнул, что инцидент не повлияет на топливный рынок Верхневолжья. Правительство области совместно с Правительством РФ и крупными нефтяными компаниями выстроило круглосуточную логистику по доставке дополнительных объемов горючего на АЗС, особенно в районы, не имеющие сетевых заправок. На объекте сохраняется контроль.