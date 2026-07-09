На месте атаки БПЛА 9 июля 2026 года в Твери работает оперативный штаб. Фото: ПТО.

В ночь на 9 июля 2026 года ВСУ предприняли попытку атаки на Тверь с помощью беспилотников. В результате отражения атаки БПЛА загорелся резервуар на «Тверской нефтебазе». По предварительным данным, озвученным Виталием Королевым, пострадавших нет. Рассказываем, что известно на данный момент про атаку БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года.

Атака БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года: что произошло

Об атаке БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года и ЧП, произошедшем на предприятии сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Для него рабочий день начался с поездки на пострадавшую «Тверскую нефтебазу».

Все произошло ночью, в результате отражения атаки БПЛА на предприятии загорелся один из резервуаров. Сейчас на месте работает оперативный штаб, специалисты регионального главка МЧС.

Последствия атаки БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года

В результате отражения атаки БПЛА на Тверь ночью 9 июля 2026 года загорелся один из резервуаров на «Тверской нефтебазе». Ликвидацией последствий ЧП занималось МЧС. По состоянию на 7 утра возгорание было локализовано. Об этом сообщил Виталий Королев.

Глава региона отметил, что по предварительным данным пострадавших и погибших нет.

«По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», - рассказал он в своём канале в МАХ.

Что происходит после атаки БПЛА на Тверь 9 июля 2026 года

Оперативный штаб продолжает свою работу на нефтебазе, пострадавшей от атаки украинских БПЛА, на месте трудятся пожарные. Руководитель регионального главка МЧС Алексей Уткин и Виталий Королев координируют все мероприятия по ликвидации последствий ЧП и обеспечению дальнейшей безопасности.