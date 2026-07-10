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НовостиОбщество10 июля 2026 15:36

Роспотребнадзор проверил воздух в Твери после атаки БПЛА и пожара на нефтебазе

Лабораторные исследования проб воздуха на территории жилой застройки Твери подтвердили соответствие экологических показателей гигиеническим нормативам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пробы отбирались 9 и 10 июля на территории жилой застройки, которая могла попасть под влияние задымления. Фото: Станислав Надалинский.

Пробы отбирались 9 и 10 июля на территории жилой застройки, которая могла попасть под влияние задымления. Фото: Станислав Надалинский.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области организовало мониторинг качества воздуха в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим накануне в Твери. Напомним, 9 июля на "Тверской нефтебазе" вспыхнул пожар после атаки БПЛА.

Для оценки безопасности жителей 9 и 10 июля специалисты аккредитованного испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» провели забор проб воздуха в жилой зоне. Замеры проводились в районе возможного распространения задымления с учетом направления ветра.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ во всех точках не превышает гигиенических нормативов.