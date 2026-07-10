Росатом Энергосбыт продолжает принимать через МФЦ заявки на оформление лицевых счетов от новых владельцев помещений

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Услугой можно воспользоваться совершенно бесплатно при регистрации сделки с недвижимостью в любом многофункциональном центре

Сервис Росатом Энергосбыта и МФЦ доступен жителям Тверской области с октября 2025 года. Подписывая согласие на обработку персональных данных, новый собственник может автоматически передать сведения гарантирующему поставщику электроэнергии. Вся информация поступает по защищенным каналам связи, что гарантирует конфиденциальность. Это позволяет сэкономить время, которое раньше требовалось для отдельного визита в Центр обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыта».

Нововведение оценили уже более 2,5 тысяч жителей Тверской области – столько заявок в адрес энергосбытовой компании приняли специалисты МФЦ с момента старта проекта. Удобный сервис вызвал интерес и у других ресурсоснабжающих организаций и регистрирующих органов, которые уже рассматривают возможность применения подобного подхода в своей работе.

«Успешный опыт нашего взаимодействия с МФЦ показал, как можно сделать жизнь клиентов комфортнее, объединив усилия и упростив процессы. Это наша общая задача – быть максимально клиентоцентричными и выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы обеспечить удобство жителей при получении услуг», — отмечают в «Росатом Энергосбыт» Тверь.

Новый сервис — часть системной работы по упрощению взаимодействия населения, бизнеса и государства, которая активно поддерживается Госкорпорацией «Росатом» и ее компаниями. Инициатива полностью соответствует духу федерального проекта «Государство для людей»: сделать взаимодействие гражданина с инфраструктурой максимально простым, быстрым и комфортным.