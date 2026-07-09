Место трагедии. Фото: Прокуратура Тверской области.

Опубликовано видео с места дорожной аварии, случившейся утренним временем 9 июля в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. На записи - последствия столкновения легкового автомобиля «Хендай Солярис» и встречного грузового КАМАЗа, от удара вылетевшего с трассы на обочину.

Появилось видео с места страшного ДТП с погибшей семьей на трассе М-10 Видео: Прокуратура Тверской области.

Легковое авто в результате столкновения оказалось полностью разрушено. На месте происшествия работает оперативная группа, и.о. Вышневолоцкого межрайонного прокурора Каншаубий Казиев и следователи Следственного комитета выясняют причины ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали о гибели четверых человек в утреннем ДТП на трассе М-10 «Россия». В салоне разбившегося автомобиля находились родители и двое их детей в возрасте 4 и 14 лет, которые направлялись на семейный отдых. Шансов выжить у пассажиров легкового авто не было.