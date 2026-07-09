Семья ехала на отдых: На трассе М-10 в Тверской области мама, папа и двое детей погибли в ДТП с КАМАЗом

В страшном ДТП на трассе "Россия" погибла семья. Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Тверской области

Ошибка водителя завершилась страшной трагедией в Тверской области: ранним утром 9 июля на трассе М-10 "Россия" (292-й километр) в Вышневолоцком округе в ДТП разбилась семья. Погибли мама, папа и двое детей. Они ехали на Hyundai Solaris и врезались в КАМАЗ.

На месте происшествия работают оперативные службы. В причинах трагедии разбираются прокуратура и СК.

Что известно о смертельном ДТП на М-10 в Тверской области 9 июля 2026, в котором погибла семья

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, причиной аварии стала ошибка водителя "Хендай Солярис". Автомобиль по какой-то причине выехал на "встречку" и врезался в КАМАЗ. Легковое авто буквально полностью искорёжило. Тяжёлый большегруз вылетел с дороги на обочину.

Водитель "Хендай Солярис" и три его пассажира, среди которых были дети 4 и 14 лет, скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Авто, в котором ехала семья. Шансов у людей в такой аварии не было. Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Тверской области

Погибшие в ДТП на М-10 в Вышневолоцком округе Тверской области

Как стало известно "КП"-Тверь", в Hyundai Solaris семья ехала на отдых. В машине находились папа, мама, их 4-летний сын и девочка 14 лет - по предварительным данным, тоже их дочь.

Пока других подробностей - кто из родителей был за рулём, по какой причине машина оказалась на встречно полосе - дорожные полицейские не озвучивают. По информации областной прокуратуры, водитель "Хендай" не справился с управлением авто - таковы предварительные данные.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Хендай Солярис" и три пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил командир роты №2 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области капитан полиции Сергей Сергеев.

Тяжёлый КАМАЗ от удара вылетел с дороги. Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Тверской области

Смертельное ДТП на М-10, в котором погибли двое взрослых и два ребёнка: в трагедии разбираются прокуратура и СК

В подробностях и причинах трагической аварии, унесшей жизни четырёх человек, сейчас разбираются прокуратура и СК.

На место аварии выехал исполняющий обязанности.Вышневолоцкого межрайонного прокурора Каншаубий Казиев. В региональном СУ СК инициирована доследственная проверка.