Семья ехала на отдых: На трассе М-10 в Тверской области мама, папа и двое детей погибли в ДТП с КАМАЗом

Ошибка водителя завершилась страшной трагедией в Тверской области: ранним утром 9 июля на трассе М-10 "Россия" (292-й километр) в Вышневолоцком округе в ДТП разбилась семья. Погибли мама, папа и двое детей. Они ехали на Hyundai Solaris и врезались в КАМАЗ.
На месте происшествия работают оперативные службы. В причинах трагедии разбираются прокуратура и СК.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, причиной аварии стала ошибка водителя "Хендай Солярис". Автомобиль по какой-то причине выехал на "встречку" и врезался в КАМАЗ. Легковое авто буквально полностью искорёжило. Тяжёлый большегруз вылетел с дороги на обочину.
Водитель "Хендай Солярис" и три его пассажира, среди которых были дети 4 и 14 лет, скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Как стало известно "КП"-Тверь", в Hyundai Solaris семья ехала на отдых. В машине находились папа, мама, их 4-летний сын и девочка 14 лет - по предварительным данным, тоже их дочь.
Пока других подробностей - кто из родителей был за рулём, по какой причине машина оказалась на встречно полосе - дорожные полицейские не озвучивают. По информации областной прокуратуры, водитель "Хендай" не справился с управлением авто - таковы предварительные данные.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Хендай Солярис" и три пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил командир роты №2 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области капитан полиции Сергей Сергеев.
В подробностях и причинах трагической аварии, унесшей жизни четырёх человек, сейчас разбираются прокуратура и СК.
На место аварии выехал исполняющий обязанности.Вышневолоцкого межрайонного прокурора Каншаубий Казиев. В региональном СУ СК инициирована доследственная проверка.