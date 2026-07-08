Как в Твери отметили День семьи

Основные мероприятия прошли в РМИ. Фото: администрация города Твери

В Твери проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Главной площадкой празднования стала территория мультимедийного парка «Россия – Моя история».

Здесь принимал гостей фестиваль «Жизнь семьи в любви и верности», а также проходили народные гуляния.

Семья, любовь и верность – тема безграничная. Поэтому праздничной дате посвящено большое количество программ, лекций, мастер-классов, интерактивов, викторин. Их подготовили тверские библиотеки, ДК и клубы по месту жительства во всех районах Твери. Мероприятия начались 5 июля в ДК «Синтетик» с интерактивной программы «Семейный компас – курс на счастье».

8 июля на площади у МБУ ДЦ «Мир» проходит тематическая программа «Ромашковое счастье», ДК пос. Литвинки подготовил праздник «Моя семья – моя крепость», ДЦ «Истоки» приглашает на концертную программу «Любовь. Семья. Верность» в сквере на Молодежном бульваре, а ДК пос. Сахарово провел фольклорное мероприятие «Традиции от поколения к поколению».

Изготовить символ праздника – ромашку – на творческих мастер-классах в этот день приглашают библиотеки семейного чтения «Затверецкая», имени Б.Н. Полевого, им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и другие.

Народные гуляния на фестивале «Жизнь семьи в любви и верности» на территории РМИ начались в 11:30. Праздничную программу открыл Парад семей, в котором приняли участие молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО, победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». А также те, кто стал лучшими в конкурсе «Откровенно о семейном счастье».

Затем зрители смогли побывать на концерте с участием Имперского русского балета Гедиминаса Таранды, федеральных, региональных и муниципальных коллективов. В рамках фестиваля супружеским парам региона вручили общественные награды «За любовь и верность» Наградили победителей конкурсов «Откровенно о семейном счастье» и «Грани отцовства и материнства».

На территории Парка Победы 8 июля в 18:00 начнется акция Молодежного центра города Твери «Семья – это сила!». Здесь также предусмотрена работа интерактивных площадок «Творческий семейный луг», «Герои семейных портретов», «Письмо в будущее» и «Семейная скакалка».