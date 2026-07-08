Виталий Королев открыл в Твери семейный фестиваль и вручил награды

Областной фестиваль «Жизнь семьи в любви и верности» призван популяризировать традиционные семейные ценности в Тверской области. Фото: max.ru/korolev.

В Твери состоялось официальное открытие областного фестиваля «Жизнь семьи в любви и верности». Глава Тверской области Виталий Королев сообщил на своем канале в MAX, что в рамках праздничной церемонии вручил медали и ордена заслуженным супружеским парам региона.

"Это один из тех случаев, когда медали и ордена – не просто знаки отличия, а самая сердечная благодарность за то, с какой заботой, теплом и нежностью наши жители хранят тепло домашнего очага и воспитывают детей. Очень хочется, чтобы таких крепких семей у нас становилось только больше", - сказал Королев.

В числе награжденных — семья Елены Александровны и Алексея Викторовича Васильевых, которые вместе 30 лет, воспитали пятерых детей и победили на Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2022 году. Награду получили и Людмила Сергеевна с Ильей Александровичем Степочкины, воспитывающие восемь детей. Королев подчеркнул значимость традиционных ценностей для Тверской области, отметив, что его собственные родители в этом году отпраздновали 47-летие совместной жизни, а его мать выросла в многодетной семье.