В Тверской области нашли пропавшую в Торжокском районе девочку

Поиски пропавшей в Торжокском районе девочки успешно завершились благодаря совместной работе следователей и оперативных служб. Фото: СК Тверской области.

Поиски несовершеннолетней жительницы Тверской области благополучно завершились. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что местонахождение девочки установлено.

В ближайшее время ее допросит следователь ведомства, чтобы процессуально зафиксировать обстоятельства безвестного отсутствия. Поисковые мероприятия проводились силами сотрудников следственного отдела, криминалистов СК и представителей органов внутренних дел.

Напомним, ранее мы писали, что подросток ушла из дома в деревне Подольцы 5 июля 2026 года. Для мобилизации сил и координации поисково-спасательных работ Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.