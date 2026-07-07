СК начал расследование по факту исчезновения жительницы Тверской области

Девочка ушла из дома в деревне Подольцы 5 июля. Фото: СК Тверской области.

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки 2012 года рождения. Она ушла из дома в деревне Подольцы 5 июля 2026 года.

В целях максимально тщательного расследования причин произошедшего и проведения поисковых мероприятий на место выезжали следователи и криминалисты регионального управления.

Специалисты проводят необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств исчезновения подростка. Информацию о местонахождении несовершеннолетней можно передать по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.