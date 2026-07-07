На главу семейства мигрантов в Тверской области завели дело за обман Соцфонда

Во время допроса в полиции фигурант полностью сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД «Бежецкий» Тверской области возбудило уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Рамешковского муниципального округа.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 159.2 УК РФ за мошенничество при получении социальных выплат, предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Во время допроса в полиции фигурант полностью сознался в содеянном.

Напомним, ранее мы писали, что выходец из Центральной Азии после получения гражданства РФ оформил социальные выплаты на своих троих детей, предоставив в Соцфонд ложные сведения об их проживании в России. Фактически же в течение двух с половиной лет его жена и дети продолжали жить на родине и переезжать в Тверскую область не собирались.