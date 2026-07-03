В Тверской области иностранец получал пособия на детей, живущих за границей

Два с половиной года иностранец получал деньги нечестным путём. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Рамешковском округе Тверской области выходец из Центральной Азии занимался махинациями с социальными выплатами. Как выяснила полиция, мужчина, получив гражданство РФ, оформил социальные пособия на своих детей. При этом дети, как и их мать, продолжали жить у себя на родине.

"В течение двух с половиной лет семья мигранта продолжала обзаводиться потомством и получать «детские» выплаты", - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Чтобы получить пособия, мужчина предоставил в Соцфонд ложные сведения. Перевозить жену и детей в Россию и соответствующим образом оформлять их пребывание здесь он не собирался.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этой махинации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.