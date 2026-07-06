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НовостиОбщество6 июля 2026 16:40

СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на предприятии в Твери

Трагедия на производстве в Твери произошла 1 июля во время погрузки продуктов на конвейерную ленту
Антон ПАЛЬЧИКОВ
СК устанавливает ответственных лиц, допустивших нарушение требований охраны труда на предприятии.

СК устанавливает ответственных лиц, допустивших нарушение требований охраны труда на предприятии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заволжский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». По версии следствия, 1 июля сотрудник одного из тверских предприятий при погрузке продуктов питания на транспортировочную ленту получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Специалисты СК пришли к выводу, что причиной гибели стала ненадлежащая организация производственного процесса на предприятии. Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда.

Напомним, ранее мы сообщали, что по факту несчастного случая на производстве начали проверку прокуратура и Следственный комитет. Правоохранители опросили свидетелей, изъяли трудовую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти рабочего.