СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на предприятии в Твери

СК устанавливает ответственных лиц, допустивших нарушение требований охраны труда на предприятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заволжский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». По версии следствия, 1 июля сотрудник одного из тверских предприятий при погрузке продуктов питания на транспортировочную ленту получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Специалисты СК пришли к выводу, что причиной гибели стала ненадлежащая организация производственного процесса на предприятии. Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда.

Напомним, ранее мы сообщали, что по факту несчастного случая на производстве начали проверку прокуратура и Следственный комитет. Правоохранители опросили свидетелей, изъяли трудовую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти рабочего.