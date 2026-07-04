Прокуратура и СК начали проверки по факту гибели рабочего в Твери

Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Фото: Прокуратура Тверской области.

Правоохранительные и надзорные органы Твери выясняют обстоятельства несчастного случая на производстве. По предварительной информации, первого июля текущего года сотрудник предприятия областного центра получил травмы при работе с ленточным конвейером во время перемещения коробок с продуктами. Мужчина скончался в больнице.

По данному факту доследственную проверку проводит Заволжский межрайонный следственный отдел Твери, сотрудники которого провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура Заволжского района города параллельно организовала надзорные мероприятия. Ведомство оценит действия ответственных должностных лиц на предмет соблюдения правил охраны труда, после чего будут приняты процессуальные решения.