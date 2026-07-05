Пропавший в Конаковском округе пятилетний мальчик найден

Ребенок самостоятельно вернулся домой. Фото: СУ СК Тверской области.

Поиски пятилетнего мальчика, пропавшего 4 июля в Конаковском округе Тверской области, благополучно завершены. По информации регионального Следственного комитета, ребенок 2020 года рождения самостоятельно вернулся домой.

Ранее по факту его безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело, чтобы максимально мобилизовать все силы. В мероприятиях принимали участие криминалисты СК и сотрудники органов внутренних дел. Теперь сотрудникам ведомства предстоит выяснить, где находился малолетний все это время и каковы обстоятельства его ухода.

Напомним, ранее мы писали, что маленький мальчик ушел с дачного участка родителей в СНТ «Майский» 4 июля около 17:00. К поискам ребенка привлекались кинологи с собакой, прокуратура и волонтеры поискового отряда «Сова».