В Конаковском округе пропал пятилетний мальчик в синей футболке и кроксах

4 июля ребенок ушел из дома и не вернулся. Фото: ВПСО "СОВА".

В Конаковском муниципальном округе и соседних районах ведутся масштабные поиски пятилетнего Арсения Конева 2020 года рождения. Четвертого июля около пяти часов вечера мальчик покинул дачу родителей в СНТ «Майский» и пропал. ВПСО «Сова» объявил срочный сбор добровольцев.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 120 сантиметров, голубые глаза и светлые короткие волосы. На нем были синие шорты, синяя футболка и синие кроксы. На месте происшествия работают криминалисты и следователи Конаковского следственного отдела СК, которые опросили свидетелей и провели осмотр территории.

Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле районной прокуратуры. Всех, кто может знать о местонахождении ребенка, просят звонить волонтерам по номерам: 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34, дежурному следователю СК: 8-930-179-00-69 или на линию 112.