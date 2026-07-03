«Росатом Энергосбыт» Тверь определил победителей акции «Зарядись летом» за июнь 2026 года

Акция «Зарядись летом» продолжается. Фото: «Росатом Энергосбыт»

«Росатом Энергосбыт» Тверь определил счастливых обладателей сертификатов номиналом 2000 рублей на оплату электроэнергии. Победители, полностью выполнившие условия участия, были выбраны с помощью генератора случайных чисел - их лицевые счета опубликованы на официальном сайте гарантирующего поставщика.

Июнь — первый этап, впереди еще два летних месяца, по итогам которых будут определены победители из числа клиентов, участвующих в акции.

Для участия в акции жителям Тверской области необходимо выполнить три простых шага:

- отказаться от использования бумажной квитанции;

- оплатить электроэнергию через мобильное приложение "Росатом Энергосбыт";

- нажать в приложении кнопки: Акция «Зарядись летом», затем «Участвую».

Победители летней акции за июнь:

1. 69350168012 (Конаковский м.о.)

2. 69330000153 (Лихославльский м.о.)

3. 69330002155 (Лихославльский м.о.)

Победители могут забрать сертификаты с 13.07 до 31.08.2026. Обращаем ваше внимание, использовать сертификат необходимо до 31.08.

Получить сертификат можно в офисе обслуживания по месту жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), свидетельство ИНН, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий права (например, договор социального найма или договор аренды). Кроме того, если получать приходит родственник, необходимо предъявить документ, подтверждающий родство с собственником.

Подробная информация о проведении акции размещена на официальном сайте компании.