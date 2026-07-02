Вся жизнь впереди. Фото: скрин видео ПТО

Каждый десятый выпускник Тверской области 2026 – золотой медалист. Об этом сообщил в своем MAX-канале Виталий Королев.

Глава Тверского региона сообщил хорошую новость о выпускниках Видео: max.ru/korolev.

«Это наш абсолютный рекорд! Ребята, вы большие молодцы. У вас грандиозные планы – пусть все они реализуются в родном регионе!», - пожелал выпускникам руководитель области.

В Тверской области впервые в истории региона состоялся Губернаторский бал, на котором чествовали лучших выпускников школ. Глава Тверской области утвердил такой новый формат поощрения талантливой молодежи. поздравил обладателей золотых медалей и стобалльников. В текущем году в Верхневолжье зафиксировали рекордные 84 высших балла на госэкзамене.

В мессенджере Виталий Королев выложил красочное видео с выпускных. Найди на нем себя!