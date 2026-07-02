Единственный в Тверской спортивный портал подвел итоги девяти лет работы

Издание за девять лет работы завоевало престижные федеральные награды. Фото: tverisport.ru.

Ровно девять лет назад, 2 июля, в Международный день спортивного журналиста, в Тверской области открылось первое профильное спортивное СМИ — Tverisport.ru. За этот период издание сформировало широкую партнерскую сеть и завоевало признание на федеральном уровне, став победителем конкурсов Минспорта России (за освещение адаптивного спорта и вовлечение ветеранов СВО), Marspo Awards 2023, лауреатом Национальной спортивной премии, конкурсов «Энергия побед» и «Спорт — норма жизни».

Популярным стал проект «Спасибо, тренер!», чей четвертый сезон стартовал накануне. О специфике конкурса мы ранее писали — в 2026 году проект вошел в ТОП-10 номинации «Медиа» конкурса «Ты в игре». Руководитель редакции Андрей Крылов отметил рост аудитории: паблик в «ВКонтакте» превысит 11 тысяч подписчиков при охвате до 200 тысяч человек в неделю, а материал от 4 мая о юбилее тренера Натальи Нуралиевой (Лискиной) собрали 147 734 пользователя.

Накануне юбилея запущен канал в мессенджере MAX. Деятельность ресурса способствует решению задач, обозначенных врио губернатора Виталием Королевым по превращению региона в спортивный центр, включая развитие инфраструктуры (беговой центр в Твери) и поддержку БК «Тверь», вышедшего в Высшую лигу.