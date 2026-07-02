От первой тренировки до личных рекордов: расскажи про своего тренера и выиграй призы

Конкурс посвящен 9-летию «Твериспорта» и Дню тренера

Это ваш шанс рассказать большой аудитории о наставнике, который не просто привёл в спорт, а помог найти свой путь и поверить в себя.

По традиции 2 июля – в Международный день спортивного журналиста и день рождения портала «Твериспорт» – стартовал прием работ на ежегодный конкурс сочинений и видеороликов на тему «Спасибо, тренер!».

Конкурс посвящен 9-летию «Твериспорта» и Дню тренера, который ежегодно отмечается 30 октября. Проект проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту Тверской области, регионального отделения Федерации спортивных журналистов России и Олимпийского Совета Верхневолжья.

Официальными партнерами конкурса выступили:

- Клуб «Валдай» – это функциональное многоборье, многоборье ГТО, перетягивание каната, единоборства. Детские и взрослые группы. Шесть залов в Твери: Южный, Юность, Пролетарка.

- Визовое агентство Visanews2u – ваши надежные эксперты в области визового сопровождения. Поможем в получении виз в Европу, США, Канаду, Великобританию, Австралию, Японию.

- Интерактивный парк Wow Land – это праздник, который ваш ребёнок будет вспоминать весь год! Мы организуем незабываемый день рождения или выпускной: с любимыми героями, захватывающими квестами и морем сюрпризов.

- ТХК «Патриот» – больше, чем команда! Это единство школ и институтов, детей и взрослых, объединённых любовью к хоккею. Приходи болеть за своих — вместе мы сильнее!

В нашей стране, начиная с советских времен, тренер всегда был наставником и педагогом. Исходя из этого, и сформулированы требования к конкурсным работам.

Сочинение и видеоролик должны отражать личное отношение автора к своему тренеру, передать качества характера, которые заслуживают уважения, а также рассказать о личных достижениях, которые произошли благодаря работе с этим тренером. Особенно важно отметить роль тренера как наставника не только в спорте, но и в жизни, в воспитании личности, сплочении команды.

Объем сочинения – до двух страниц печатного текста шрифтом 12 размера (около 5000 знаков без пробелов), исключая контактные данные конкурсанта.

Хронометраж видеоролика – от 30 до 180 секунд. В работе над видео могут участвовать как один автор, так и творческий коллектив.

Конкурс проводится в четыре этапа. Первый – с 3 июля по 25 сентября – прием конкурсных работ. Второй – с 26 по 30 сентября – просмотр работ оргкомитетом и определение финалистов конкурса, которые допущены к голосованию. Третий – с 1 по 24 октября – голосование на сайте и в официальной группе Tverisport.ru «ВКонтакте» за лауреатов конкурса. Четвертый – с 25 по 26 октября – определение жюри обладателей Гран-при конкурса.

Конкурсные работы принимаются по электронной почте до 25 сентября (включительно) на адрес: info@tverisport.ru с пометкой «Спасибо, тренер!».

Обладатели Гран-при и лауреаты среди авторов сочинений определяются в трех возрастных группах:

– младшая (2016 год рождения и младше);

– средняя (2015 – 2010 года рождения);

– старшая (2009 год рождения и старше).

Среди авторов видеороликов определяется один обладатель Гран-при и не менее двух лауреатов.

Церемонию награждения намечено провести в конце октября 2026 года на официальном мероприятии, посвященном Дню тренера.

Победителей и призеров ждут ценные подарки, дипломы и призы.

Лучшие работы будут также опубликованы на портале Tverisport.ru и в наших социальных сетях.

ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ по этой ссылке

В 2026 году конкурс «Спасибо, тренер» получил признание на федеральном уровне: по итогам всероссийского конкурса «Ты в игре» вошел в ТОП-10 лучших проектов в номинации «Медиа».

Как проходила церемония награждения победителей и лауреатов в прошлом году, можно посмотреть здесь и здесь.

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