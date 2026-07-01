Администрация Твери изменила правила работы шести автозаправочных станций

График призван упорядочить заправку спецтехники и сократить дневные очереди для горожан. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со 2 июля шесть АЗС Твери изменят формат работы: ежедневно в ранние часы — с 05:30 до 07:30 утра — отпуск горючего на них будет осуществляться строго для ремонтной, специальной техники и машин экстренных служб.

Накануне глава Тверской области Виталий Королев провел совещание, отметив, что ситуация с топливом стабилизируется и находится под контролем. Введение регламента направлено на улучшение дорожной ситуации и удобство жителей Верхневолжья.

Интервал позволит спецмашинам быстро пополнять запасы топлива, а автовладельцы смогут комфортнее заправляться днем, так как тяжелая техника больше не будет создавать пробок на АЗС. Мера вводится на заправках по адресам: улица Луначарского, 15; Московское шоссе, 16; набережная реки Лазури, 13А; Волоколамское шоссе, 82; Бурашевское шоссе, 61; Октябрьский проспект, 72, сообщает администрация Твери.