Ситуацию с бензином в Твери и Тверской области обсудили на оперативном совещании в правительстве. Фото: Павел МАКАРОВ.

30 июня Виталий Королев провёл совещание по вопросу стабилизации на рынке бензина в Тверской области. Как сообщает региональное правительство, речь шла о мерах, которые позволят урегулировать ситуацию с бензином и упорядочить логистику поставок топлива в Тверь и Тверскую область.

Есть ли бензин на заправках в Твери и Тверской области

"На ряде сетевых АЗС Тверской области сохранен интервальный отпуск бензина и дизеля, в том числе из-за повышенного спроса, наблюдается временное отсутствие определенных марок топлива", - сообщил вечером 30 июня Виталий Королев.

По словам главы региона, на федеральных трассах М-10 "Россия" и М-11 "Нева" автозаправки работают в штатном режиме. Бензином и дизелем полностью обеспечены машины спецтранспорта и пассажирского общественного транспорта.

Ситуация с бензином в Твери и Тверской области на 30 июня 2026

Временное отсутствие определённых марок бензина на некоторых АЗС объясняется сложностями логистики. На совещании 30 июня было озвучено, что у поставщиков топливо есть. Однако на перестройку логистических цепочек требуется некоторое время. Отмечается также, что эта работа уже началась: по поручению главы государства рынок бензина пополняется с помощью резервных запасов топлива, увеличены мощности крупных предприятий нефтепереработки, на них перенесены плановые ремонты, также задействованы предприятия среднего и малого звена.

Цены на бензин на АЗС в Тверской области контролирует региональное правительство совместно с антимонопольной службой.

Стабилизация ситуации с бензином в Твери и Тверской области: что делает власть

На оперативном совещании 30 июня 2026 года были определены дальнейшие шаги по стабилизации ситуации на топливном рынке - в рамках полномочий регионального правительства. В частности, в Тверской области отрабатывается график поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции. Все участники рынка действуют в условиях совместной координации. Возникающие проблемные моменты решаются адресно.

Поставка топлива аграриям Тверской области

Глава региона на совещании акцентировал на том, что сезонные поставки топлива аграрным предприятиям должны осуществляться в соответствии с графиком. Областным Минпрому и Минсельхозу направлены распоряжения об этом.