Над Тверской областью ночью отражена очередная атака БПЛА

Силами ПВО ночью на 1 июля отражена очередная атака БПЛА в небе над Тверским регионом. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду 1 июля в небе над Тверской областью силами ПВО была отражена очередная атака БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Всего минувшей ночью над территорией страны были обезврежены 179 украинских беспилотников. Средства ПВО обнаружили и ликвидировали их также над Подмосковьем, Крымом, Азовским и Чёрным морями, территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Калужской, Орловской, Ростовской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областями, над Ставропольщиной и Краснодарским краем.

Напомним, сутками ранее в результате отражения атаки вражеских БПЛА в Кимрском округе Тверской области погибла женщина.