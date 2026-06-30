Атака БПЛА отражена над Тверской областью 30 июня 2026 года. Фото: Павел МАКАРОВ.

Очередную атаку украинских БПЛА силы ПВО отразили в ночь на 30 июня 2026 года в Тверской области. Итогом вражеской агрессии стала гибель мирной жительницы.

Атака БПЛА в Тверской области 30 июня 2026: что произошло

По сообщению Министерства обороны РФ, с вечера 29 июля до семи утра вторника 30 июля над территорией страны, в том числе и над Тверской областью, была отражена атака 419 вражеских беспилотников самолётного типа.

Беспилотники перехватили и уничтожили в том числе над соседними Смоленской и Московской областями, а также над Белгородчиной, Брянщиной, Владимирской, Волгоградской и Воронежской областями, Крымом, Краснодарским краем, Орловщиной и другими регионами.

В Тверской области беспилотник был сбит в Кимрском округе. Его обломки попали в жилой дачный дом.

Атака БПЛА в Тверской области 30 июня 2026: последствия, разрушения, кто погиб

Обломки сбитого украинского БПЛА попали в жилой дачный дом в Кимрском округе Тверской области.

В доме вспыхнул пожар, в котором погибла 61-летняя женщина. В момент падения обломков она находилась в доме. Об этом 30 июня сообщил руководитель Тверского региона Виталий Королев.

Атака БПЛА в Тверской области 30 июня 2026: ликвидация последствий, помощь пострадавшим

По информации областного правительства, в Кимрском округе на месте падения обломков БПЛА на дачный дом сейчас работают спецслужбы, привлечены все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности. Проводится инспекция других жилых строений. Семье погибшей женщины будет оказана поддержка. Об этом заявил Виталий Королев.

"Главе муниципального округа поручил оказать необходимую помощь родственникам погибшей, провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений, при выявлении принять меры по оперативному проведению ремонтов", - сообщил глава региона.