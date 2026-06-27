В Твери в отремонтированном детсаду откроют ясли

В Твери продолжается капремонт в детском саду №160 на Сахаровском шоссе, где осенью откроется вторая ясельная группа. Работы находятся на финальной стадии. Информацию сообщают в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, что в ясли можно отдавать детей с двух месяцев до одного года. В будущем ясельные группы планируют открыть во всех детсадах областного центра.
Ход ремонта оценил во время рабочего визита глава Твери Алексей Огоньков. Его сопровождали ответственные лица из администрации муниципалитета.
«Это очень интересный объект, и с точки зрения дизайна, и по своей сути. Мы заранее предусмотрели там ясельную группу для самых маленьких, создали все необходимые условия, – подчеркнул глава Твери Алексей Огоньков. – Такая практика уже хорошо себя зарекомендовала, тверские родители её активно поддерживают. Поэтому мы будем и далее работать в этом направлении, планируем постепенно открыть ясли для самых маленьких во всех районах города».
Ясельный формат работы в прошлом году появился в детсаду №10, теперь он будет и в 160-м. В обновлённом МБДОУ начнут функционировать две группы.
Для облицовки фасада и отделки помещений садика №160 разработали специальный дизайн-проект. Во-первых, он учитывает историю организации, а, во-вторых, даёт, ей новое название – «Калейдоскоп».
«Выбор названия не случаен, это связано с тем, что именно здесь, в этом районе, много лет работало большое стекольное производство. Детский сад №160 сохранил уникальные витражи, которые были выполнены при строительстве сада в 90-х годах, и именно отсылка к стеклу, к разноцветным витражам дала идею назвать сад “Калейдоскоп” и использовалась в дизайнерском решении для фасада и отделки внутренних помещений», – пояснила начальник департамента образования администрации Твери Наталья Жуковская.
Летний ремонт затронул также детсады №№15, 33, 92, 114, 134, 135, 148. В шести из них капитально ремонтируют крышу, в 134-м – фасад. В преддверии нового учебного года разные виды ремонтных работ пройдут во всех школах и детских садах.