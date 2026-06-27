В Твери в отремонтированном детсаду откроют ясли. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В Твери продолжается капремонт в детском саду №160 на Сахаровском шоссе, где осенью откроется вторая ясельная группа. Работы находятся на финальной стадии. Информацию сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что в ясли можно отдавать детей с двух месяцев до одного года. В будущем ясельные группы планируют открыть во всех детсадах областного центра.

Ход ремонта оценил во время рабочего визита глава Твери Алексей Огоньков. Его сопровождали ответственные лица из администрации муниципалитета.

Капремонт в тверском детсаду №160 на Сахаровском шоссе на завершающей стадии. Фото: пресс-служба горадминистрации.

«Это очень интересный объект, и с точки зрения дизайна, и по своей сути. Мы заранее предусмотрели там ясельную группу для самых маленьких, создали все необходимые условия, – подчеркнул глава Твери Алексей Огоньков. – Такая практика уже хорошо себя зарекомендовала, тверские родители её активно поддерживают. Поэтому мы будем и далее работать в этом направлении, планируем постепенно открыть ясли для самых маленьких во всех районах города».

Ясельный формат работы в прошлом году появился в детсаду №10, теперь он будет и в 160-м. В обновлённом МБДОУ начнут функционировать две группы.

В будущем ясли хотят открыть в детских садах всех районов Твери. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Для облицовки фасада и отделки помещений садика №160 разработали специальный дизайн-проект. Во-первых, он учитывает историю организации, а, во-вторых, даёт, ей новое название – «Калейдоскоп».

«Выбор названия не случаен, это связано с тем, что именно здесь, в этом районе, много лет работало большое стекольное производство. Детский сад №160 сохранил уникальные витражи, которые были выполнены при строительстве сада в 90-х годах, и именно отсылка к стеклу, к разноцветным витражам дала идею назвать сад “Калейдоскоп” и использовалась в дизайнерском решении для фасада и отделки внутренних помещений», – пояснила начальник департамента образования администрации Твери Наталья Жуковская.

Летний ремонт затронул также детсады №№15, 33, 92, 114, 134, 135, 148. В шести из них капитально ремонтируют крышу, в 134-м – фасад. В преддверии нового учебного года разные виды ремонтных работ пройдут во всех школах и детских садах.