В Твери ремонтируют школу, где учился Илья Ковальчук

Алексей Огоньков проинспектировал ход ремонта.

Школа №18 одно из тех тверских учебных заведений, которые к новому учебному году подойдут в обновленном виде. Сейчас здесь в активной фазе – ремонт.

ВЫПУСКНИКАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА

Учебное заведение на улице Учительской, 6 существует всего 27 лет, но за это время успело прославиться своими выпускниками. Когда-то здесь учились многие известные спортсмены. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук, чемпионы мира Денис Денисов, Денис Кокарев, Александр Кутузов, чемпионка мира по гребле Анастасия Сергеева и другие знаменитые люди. Более 30 спортсменов выпускников этой школы добились высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.

Именно этой особенностью объясняется дизайн фасада, который совместно выбирали и придумывали педагоги, ученики и родители. Они принимали активное участие в подготовке проекта.

Новый фасад здания будет выполнен в цветах российского триколора. В холле и на фасаде планируется разместить стенды с информацией об их достижениях.

Школу теперь будет не узнать.

ФАСАДОМ НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ

Глава Твери Алексей Огоньков побывал с рабочим визитом на стройке.

Сейчас на объекте завершено утепление фасада, продолжается установка металлокассет, которыми уже облицована половина здания школы. Все работы ведутся в графике.

Перед школой полностью отремонтирована площадка для торжественных линеек и праздничных мероприятий. На первом этаже завершена подготовка к ремонту холла и столовой.

Утепляют фасад.

- Изначально планировалось обновить только фасад здания, но благодаря поддержке Правительства Тверской области финансирование было увеличено. Это позволит дополнительно провести ремонт помещений, столовой и санузлов на первом этаже, - отметил Алексей Огоньков.

Начальник департамента образования администрации Твери Наталья Жуковская отметила, что важная задача стоит перед коллективом учебного заведения. Нужно будет достойно оформить холл первого этажа, подготовить экспозицию о выпускниках, которыми гордится не только школа, но и страна.

Глава города пообщался с педагогами.

Этим летом в нескольких тверских общеобразовательных учреждениях идет ремонт. Ранее мы писали, что ожидается в школе №16.

Фото: пресс-служба администрации Твери