В Твери девочка по указке мошенников «разбила родительскую копилку». Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Твери 14-летняя местная жительница стала жертвой атаки мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Вначале ей позвонили злоумышленники и сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем поступил звонок о том, что будто бы из-за утечки данных стало известно о крупной сумме, принадлежащей матери подростка. Деньги якобы нужно проверить на подлинность, а для этого передать «специалисту», который ждёт на бульваре Профсоюзов.

Девочка делала всё под диктовку, пришла на указанное место и отдала неизвестному гражданину 920 тысяч рублей. Когда мама узнала об этом, она написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет того, кто выполнял роль курьера. Сейчас уже составили и передали патрулям фоторобот предполагаемого подозреваемого.

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