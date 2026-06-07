Тверской пенсионер, опасаясь ареста, отдал мошенникам 4,7 млн рублей

Мошенники обманули еще одну жертву в Твери, запугав уголовным делом за, якобы, «финансирование украинских террористов». Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Твери очередной жертвой мошенников стали 76-летний пенсионер и его жена. Аферисты запугали его и вынудили передать им 4,7 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, мошенники по личиной правоохранителей сначала сообщили пенсионеру в мессенджере, что произошла утечка данных коммерческой организации, в которой тот много лет был соучредителем. Затем пожилого мужчину убедили, что может возникнуть угроза его ареста по уголовному делу о «финансированию украинских террористов». Чтобы избежать этого, пенсионеру предложили «зарезервировать сбережения в ячейке Центрального банка».

Далее пожилой тверичанин действовал уже по инструкциям мошенников и сначала, сняв в банке деньги, лично передал их курьеру в тверском сквере героев Чернобыля 2,5 млн рублей, а через некоторое время еще 2,2 млн.

Заведено уголовное дело, ведется расследование.

УМВД призывает не поддаваться на уговоры и угрозы неизвестных, кем бы они не представлялись, и при подобных звонках или сообщениях и необходимости перевести деньги на какие-то счета или передать их кому-то, обращаться в банк или полицию по официальным номерам телефонов.