В Ржеве в честь 810-летия развернули огромную Георгиевскую ленту. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

В Ржеве сегодня, 27 июня, отмечают 810-летний юбилей. В честь знаменательной даты к Дню города организовали патриотическую акцию «Ржеву 810». Об этом сообщил в канале в MAX глава Тверской области Виталий Королев.

У подножия Ржевского мемориала Советскому солдату развернули гигантскую Георгиевскую ленту длиной 200 метров и шириной 7 метров.

Рядом активисты молодёжных организаций выстроились, образовав цифры «8», «1» и «0». Мероприятие было призвано показать единство жителей города и стать данью памяти всем защитникам Ржевского края.

В Ржеве на День города организовали патриотическую акцию. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны город был практически стёрт с лица земли. В оккупированном Ржеве из 20 тысяч человек уцелели 150. Вместе с жителями района – 362 человека.

«Иностранные журналисты тогда, пройдясь по руинам, писали: “Этот город вам не восстановить и за сотни лет!..”. Но ржевитяне доказали обратное, совершив ещё один настоящий подвиг. И сегодня новые поколения продолжают развивать и делать свой город лучше. Ржев, только вперёд!» – написал краткий экскурс в MAX руководитель Тверского региона Виталий Королев.

Напомним, что «Комсомолка» разбиралась в том, как в Ржевском округе учат детей. Об этом читайте материал в рамках проекта «Наше Верхневолжье».