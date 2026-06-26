Виталий Королев: Выпускники могут подать документы в колледж по месту жительства

Выпускники смогут обратиться к специалистам приёмных комиссий со всеми вопросами и оформить с их помощью заявления на поступление. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В муниципалитетах Тверской области впервые будут работать выездные приёмные комиссии. Об этом в своём канале в мессенджере "Макс" сообщил Виталий Королев.

Выпускники смогут обратиться к специалистам приёмных комиссий со всеми вопросами, проконсультироваться относительно правил приёма в колледж, оформить с их помощью заявления на поступления. Комиссии начинают работать 29 июня, с графиком можно познакомиться по ссылке.

"Принял такое решение, чтобы всем нашим абитуриентам, даже из самых удалённых уголков Тверской области, было максимально удобно подать документы для поступления в колледжи региона. Впервые теперь это можно сделать непосредственно по месту жительства, не выезжая в учебные заведения", - объяснил руководитель региона и пожелал всем абитуриентам удачи в выборе правильного профессионального пути.

Напомним, в этом году регион участвует в федеральном эксперименте, в рамках которого выпускникам 9-х классов, поступающим на востребованные в экономике региона специальности в колледжах, достаточно сдать всего два экзамена - русский и математику. Таких выпускников принимают в 30 колледжах региона. Подробнее о колледжах и специальностях читайте на сайте "КП"-Тверь".