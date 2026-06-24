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НовостиОбщество24 июня 2026 15:28

Стали известны подробности нападения на парня в Твери

Появились детали инцидента с задержанием очевидцами пьяного мужчины, который ударил молодого человека у ресторана в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пользователи соцсетей сообщали о "поножовщине", но оружием оказалась отвертка. Фото: МВД Тверской области.

Пользователи соцсетей сообщали о "поножовщине", но оружием оказалась отвертка. Фото: МВД Тверской области.

Стали известны подробности инцидента на бульваре Цанова в Твери, где нетрезвый прохожий напал на отдыхающую молодежь. Мужчина, вооруженный отверткой, ударил одного из парней, сидевших в машине, однако серьезных травм пострадавший не получил.

При задержании у нападавшего был обнаружен складной нож, выпавший из кармана.

Видео: МВД Тверской области.

Очевидцы удерживали агрессора до приезда полиции, при задержании у него выпал складной нож. Ранее мы писали, что по факту этого нападения следственные органы уже организовали доследственную проверку.

На данный момент в отношении 43-летнего мужчины также составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и побои.