Стали известны подробности нападения на парня в Твери

Стали известны подробности инцидента на бульваре Цанова в Твери, где нетрезвый прохожий напал на отдыхающую молодежь. Мужчина, вооруженный отверткой, ударил одного из парней, сидевших в машине, однако серьезных травм пострадавший не получил.
Видео: МВД Тверской области.
Очевидцы удерживали агрессора до приезда полиции, при задержании у него выпал складной нож. Ранее мы писали, что по факту этого нападения следственные органы уже организовали доследственную проверку.
На данный момент в отношении 43-летнего мужчины также составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и побои.