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НовостиОбщество24 июня 2026 13:13

Очевидцы в Твери задержали агрессора, напавшего на прохожего 23 июня

Горожане не дали скрыться мужчине, который нанес удар молодому человеку в область шеи на улице Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Следователи устанавливают все обстоятельства нападения. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства нападения. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку по факту нападения на прохожего. Информация об инциденте, произошедшем 23 июня 2026 года, была выявлена в ходе мониторинга социальных медиа.

По предварительным данным, на одной из улиц города мужчина нанес молодому человеку удар в область шеи. После попытки скрыться с места происшествия злоумышленник был задержан неравнодушными очевидцами.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а также мотивы нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.