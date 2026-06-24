Очевидцы в Твери задержали агрессора, напавшего на прохожего 23 июня

Следователи устанавливают все обстоятельства нападения. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку по факту нападения на прохожего. Информация об инциденте, произошедшем 23 июня 2026 года, была выявлена в ходе мониторинга социальных медиа.

По предварительным данным, на одной из улиц города мужчина нанес молодому человеку удар в область шеи. После попытки скрыться с места происшествия злоумышленник был задержан неравнодушными очевидцами.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а также мотивы нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.