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НовостиОбщество24 июня 2026 13:03

Молодежь Тверской области предупреждают о страшных последствиях от "ловушек" в интернете

Подготовлен предостерегающий ролик для молодых людей
Источник:kp.ru
Фрагмент ролика. Графика: ПТО

Фрагмент ролика. Графика: ПТО

Правительство Тверской области при содействии регионального Управления ФСБ России и антитеррористической комиссии подготовило ролик, предостерегающий молодежь от отклика на сомнительные предложения в интернете. Речь идет о "легком заработке", который может оказаться ловушкой, затягивающей в террористическую и экстремистскую деятельность.

Молодым людям напоминают, что "уголовная ответственность за преступления террористической и экстремистской направленности наступает с 14 лет и влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы".

"Не ломай жизнь себе и близким. Помни, даже невинное действие может привести к трагедии! Одна ошибка может разрушить всё", - призывают молодежь.

Смотрите ролик ниже.

В Тверской области подготовили ролик-предостережение для молодежи

Видеографика: ПТО