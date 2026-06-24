Молодежь Тверской области предупреждают о страшных последствиях от "ловушек" в интернете

Фрагмент ролика. Графика: ПТО

Правительство Тверской области при содействии регионального Управления ФСБ России и антитеррористической комиссии подготовило ролик, предостерегающий молодежь от отклика на сомнительные предложения в интернете. Речь идет о "легком заработке", который может оказаться ловушкой, затягивающей в террористическую и экстремистскую деятельность.

Молодым людям напоминают, что "уголовная ответственность за преступления террористической и экстремистской направленности наступает с 14 лет и влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы".

"Не ломай жизнь себе и близким. Помни, даже невинное действие может привести к трагедии! Одна ошибка может разрушить всё", - призывают молодежь.

Смотрите ролик ниже.