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НовостиПроисшествия24 июня 2026 10:39

14-летнюю девочку ночью сбили на трассе в Тверской области

ДТП произошло недалеко от Дубровки
Екатерина ИЛЬИНА
Ребенок шел по на трассе в 23 часа. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области

Ребенок шел по на трассе в 23 часа. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области

Сотрудники ГИБДД поделились статистикой дорожно-транспортных происшествий за сутки. В Тверской области 23 июня произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.

Помимо происшествия в Нелидовском округе, обращает на себя внимание ЧП в Калининском муниципальном округе. Около 23 часов на 1-м км автодороги Дубровки-Городище Калининского муниципального округа, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Honda Shadow», наехал на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток получила травмы.

Что в такое позднее время ребенок делал на трассе, остается неизвестным.