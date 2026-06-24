В Тверской области «Yamaha» угодила под «ЗИЛ»

ЗИЛ поворачивал налево с включенным левым указателем поворота. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области

23 июня в 16 часов дня смертельное ДТП случилось в поселке Южный Нелидовского округа. Возле дома 1/2 по адресу: ул. Маресьева, погиб человек.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Yamaha YZF 1000», при обгоне совершил столкновение с попутно движущимся т/с «ЗИЛ» под управлением 47-летнего водителя. В это время он поворачивал налево с включенным левым указателем поворота.

В результате ДТП водитель т/с «Yamaha YZF 1000» скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир т/с «Yamaha YZF 1000» получил травмы различной степени тяжести.