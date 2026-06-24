На улице Трехсвятской в Твери меняют трубы теплосети

На улице Трехсвятской обновляют трубы теплосети. Фото: ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области»

На улице Трехсвятской в Твери идет работа по замене изношенных труб теплосети. Об этом сообщила отвечающая за горячее водоснабжение и отопление в городе компания - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области».

Уточняется, что на участке свыше 330 метров вместо старых труб уже смонтированы новые - из из прочных долговечных материалов, работы идут по графику. Всего запланировано обновить 550 метров труб теплосети.

Напомним, что на части главной пешеходной улицы областной столицы с мая также продолжаются работы по благоустройству.